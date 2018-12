PlayStation Classic: al lancio ha venduto meno di NES e SNES Mini in Giappone

Grazie all'ultimo report settimanale di Media Create, abbiamo scoperto che nella settimana di lancio (3-9 dicembre 2018), PlayStation Classic ha venduto 120.000 unità in Giappone.

Si tratta senza ombra di dubbio di un risultato di tutto rispetto ma, come fa notare GamingBolt, inferiore a quelli fatti registrare nello stesso lasso di tempo da Nintendo Classic Mini e del Super Nintendo Classic Mini all'epoca del loro debutto. La prima, lanciata nel novembre del 2016, piazzò in Giappone più del doppio delle unità di PlayStation Classic, ovvero 260.000. La sua erede, l'anno successivo, riuscì a fare ancora meglio con ben 340.000 unità piazzate.

Probabilmente, le vendite sono state influenzata dalla tiepida accoglienza riservata dalla stampa internazionale. La piccola console di Sony è stata criticata per la ridotta qualità dell'emulazione, basata su un software open source, e per la lista dei giochi pre-installati, che non è riuscita a soddisfare i palati di tutti i videogiocatori. Se volete saperne di più, vi invitiamo caldamente a leggere la recensione di PlayStation Classic a cura del nostro Francesco Fossetti.