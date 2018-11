PlayStation Classic: Metal Gear Solid non è tradotto in italiano

Con lo scadere dell'embargo per la recensione di PlayStation Classic possiamo rispondere a uno dei dubbi più diffusi presso la nostra community: Metal Gear Solid sarà tradotto in italiano, così come la versione PAL originale uscita in Italia nel 1999?

La risposta a questa domanda purtroppo è negativa, Metal Gear Solid presenta esclusivamente audio e testi in inglese, così come altri 17 giochi preinstallati in PlayStation Classic, a differenza di due soli titoli che invece includono i testi in italiano, ovvero Tom Clancy's Rainbow Six e Grand Theft Auto. Una scelta poco chiara, che si unisce alla notizia del mancato supporto a 60 Hz per tutti i giochi in Europa e Nord America, anche quelli con standard NTSC.

Per saperne di più sui giochi PlayStation Classic potete sintonizzarvi sul nostro canale Twitch dalle ore 18:00, dove mostreremo in diretta la console e i giochi preinstallati nella versione Mini della prima storica home console di casa Sony, uscita nel 1994 e rapidamente diventata un vero e proprio oggetto di culto degli anni '90, e non solo...