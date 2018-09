PlayStation Classic non riceverà nuovi giochi in futuro, nessun piano per i Trofei

Sono in molti a chiedersi se sarà possibile aggiungere nuovi giochi alla libreria di PlayStation Classic oltre alla selezione iniziale di 20 classici preinstallati. La risposta a questa domanda purtroppo è negativa.

Un portavoce di Sony Interactive Entertainment ha diffuso una dichiarazione tramite le pagine di IGN.com: "non ci sono piani per aggiungere nuovi contenuti a PlayStation Classic dopo il lancio", non lasciando quindi dubbi di alcun tipo a riguardo. Confermata inoltre anche l'impossibilità di connettersi al PSN, di conseguenza non ci sarà nessun supporto per Trofei, PlayStation Store e multiplayer online.

Al momento non è chiaro invece se Sony metterà in commercio il controller DualShock, PlayStation Classic verrà infatti venduta con il controller Standard, poi effettivamente sostituito dal DS a partire dal 1998. Tra i primi titoli confermati troviamo Final Fantasy VII, Jumping Flash, Ridge Racer Type 4, Tekken 3 e Wild Arms, gli altri quindici giochi inclusi verranno svelati successivamente.

PlayStation Classic uscirà il 3 dicembre al prezzo di 99.99 euro, i preordini sono ora aperti presso le principali rivenditori, in Italia la console risulta disponibile per il preorder nei negozi GameStop.