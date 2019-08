PlayStation Classic in offerta a prezzo stracciato da GameStop

Avete sempre pensato di acquistare PlayStation Classic, ma per un motivo o per l'altro avete sempre desistito? Adesso non avete più scuse!

Fino al primo settembre, la mini-console di casa Sony può essere acquistata online sul sito ufficiale e presso i punti vendita della catena al prezzo stracciato di 19,98 euro, con un risparmio di ben 40 euro sul prezzo di listino - già ribassato in passato - di 59,98 euro. All'interno della confezione, oltre alla riproduzione della storica console con dimensioni ridotte del 45%, sono inclusi anche due controller cablati, il cavo USB per l'alimentazione e un cavo HDMI per il collegamento al televisore.

Sono ben 20 i giochi pre-caricati su PlayStation Classic, tra i quali spiccano Final Fantasy VII, Grand Theft Auto, Metal Gear Solid, Syphon Filter, Rayman, Tekken 3, Ridge Racer Type 4 e Wild Arms. Se volete saperne di più sulla console, vi invitiamo a leggere la recensione di PlayStation Classic del nostro Francesco Fossetti. Ci teniamo infine a precisare che questa notizia non rappresenta un contenuto sponsorizzato, dal momento che ci siamo limitati a segnalare un'offerta che riteniamo possa essere interessante per i nostri lettori. I frutti di accordi commerciali vengono sempre indicati da un banner con la dicitura "contenuto sponsorizzato".