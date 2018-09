PlayStation Classic è ora disponibile per il preordine anche in Italia!

Nelle scorse ore sono finalmente stati aperti i preordini di PlayStation Classic, la nuova mini-console di Sony che debutterà ufficialmente sul mercato il prossimo 3 dicembre al prezzo di 99,99 euro.

Mentre vi scriviamo la console può essere prenotata presso GameStop Italia, dove è anche valida per le promozioni che prevedono il ritiro di giochi usati. Vi aggiorneremo non appena sarà possibile farlo anche presso altri rivenditori. Se siete interessati ad acquistarla, allora vi consigliamo di procedere al preordine quanto prima: è notizia di ieri sera che la console è già andata sold-out presso diversi rivenditori nordamericani, tra cui Walmart, Amazon e Best Buy.

PlayStation Classic è circa il 45% più piccola rispetto alla PlayStation originale e include 20 titoli classici preinstallati, giocabili nel loro formato originale, tra i quali figurano Final Fantasy VII, Jumping Flash, Ridge Racer Type 4, Tekken 3 e Wild Arms. La lista completa non è ancora stata svelata, ma sappiamo che la lineup differirà tra Occidente e Giappone. Nella confezione sono compresi due controller, un cavo HDMI, un cavo di alimentazione e il manuale di istruzioni. Il lancio, ricordiamo, è fissato per il 3 dicembre al prezzo di 99,99 euro.