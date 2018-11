PlayStation Classic: recensione online su Everyeye.it il 27 novembre

Tra una settimana PlayStation Classic arriverà finalmente nei negozi ma i lettori di Everyeye.it potranno sapere tutto sulla micro console Sony a partire dalle 14:00 di martedì 27 novembre, data in cui potremo finalmente pubblicare la recensione.

Domani pomeriggio, subito dopo pranzo, spazio quindi alle impressioni su PlayStation Classic, riedizione della prima console della grande S lanciata nel 1994 in Giappone e l'anno successivo in Europa e Nord America. Questa versione "Mini" della prima PlayStation presenta dimensioni più compatte, un peso ridotto (dovuto ovviamente all'assenza del lettore CD), ingresso HDMI e viene venduta insieme a due controller classici (non DualShock) e 20 giochi preinstallati:



Battle Arena Toshinden

Cool Boarders 2

Metal Gear Solid

Mr. Driller

Oddworld Abe's Oddysee

Rayman

Resident Evil Director's Cut

Revelations Persona

Ridge Racer Type 4

Super Puzzle Fighter II Turbo

Syphon Filter

Tekken 3

Tom Clancy’s Rainbow Six

Twisted Metal

Wild Arms

Destruction Derby

Final Fantasy VII

Grand Theft Auto

Intelligent Qube

Jumping Flash!

PlayStation Classic uscirà il, in vendita al prezzo di 99.99 euro