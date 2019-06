PlayStation Classic è scontata a 29,99 euro in occasione dei Days of Play

Ieri 7 giugno Sony ha ufficialmente dato il via alla promozione PlayStation Days of Play, ricca di sconti su console, accessori e videogiochi.

Ce n'è davvero per tutti i gusti, ma ci teniamo a farvi sapere che tra i molteplici prodotti in saldo figura anche PlayStation Classic. La mini-console, rivisitazione del primo, iconico hardware della casa giapponese, è venduta a soli 29,99 euro (anziché 59,99 euro) presso i principali rivenditori italiani, tra cui figurano Amazon.it, Mediaworld, Unieuro, GameStop ed Euronics, giusto per citarne alcuni.

PlayStation Classic include 20 giochi preinstallati ed è venduta in una confezione comprendente due joypad cablati, un cavo USB per l'alimentazione e un cavo HDMI per il collegamento al televisore. Vi consigliamo inoltre di consultare le liste con gli sconti Days of Play sulle console e gli sconti Days of Play sui videogiochi. La scadenza della promozione è fissata per il 17 giugno.