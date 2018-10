PlayStation Classic: secondo Michael Pachter sarà un grande successo

L'analista Michael Pachter si è pronunciato in merito a PlayStation Classic, affermando che la riedizione della prima console Sony potrebbe riscuotere un enorme successo durante la stagione natalizia e anche nei mesi successivi.

Intervistato da GamingBolt a riguardo, Pachter si esprime in questi termini: "le retroconsole Nintendo hanno riscosso un notevole successo e penso che andrà così anche per quanto riguarda PlayStation Classic. La console ha il giusto prezzo e una lineup software interessante, non mi stupirei se riuscissero a venderne due o tre milioni per Natale e la stessa cifra negli anni successivi, ammesso che vogliano produrne così tante per un lungo periodo." PlayStation Classic potrebbe dunque vendere più di PS4 a Natale? "Non credo, il target di utenti di PlayStation Classic possiede già una PlayStation 4..." afferma Pachter.

PlayStation Classic sarà disponibile dal 3 dicembre 2018 al prezzo di 99.99 euro, al momento i preordini sono sold-out presso tutti i principali rivenditori, nelle prossime settimane Sony dovrebbe svelare la lineup completa, al momento la lista dei giochi preinstallati include Jumping Flash, Final Fantasy VII, Tekken 3, Ridge Racer Type 4 e Wild Arms.