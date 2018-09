PlayStation Classic: Sony annuncia la versione Mini della console con 20 giochi inclusi

Dopo mesi di rumor e speculazioni, finalmente è ufficiale: Sony Interactive Entertainment ha annunciato PlayStation Classic, riedizione della prima PlayStation lanciata nel 1994 e diventata un vero fenomeno di culto in tutto il mondo.

PlayStation Classic presenterà il design della console originale con dimensioni ridotte del 45%, la confezione riprenderà il look della scatola anni '90 e includerà due controller cablati, cavo HDMI per il collegamento al televisore, cavo per l'alimentazione (alimentatore venduto a parte, è comunque possibile utilizzare qualsiasi alimentatore USB) e il manuale di istruzioni. 20 i giochi preinstallati, tra cui Final Fantasy VII, Jumping Flash, R4 Ridge Racer Type 4, Tekken 3.

PlayStation Mini sarà disponibile nei negozi dal 3 dicembre 2018 anche in Europa, in vendita al prezzo di 99.99 euro, i preordini apriranno nelle prossime settimane. La lista completa dei giochi inclusi in PlayStation Classic verrà diffusa prossimamente, in calce alla notizia trovate una galleria di immagini della console e della confezione.