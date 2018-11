PlayStation Classic: Sony svela la lunghezza dei cavi HDMI e dei controller

La scheda di approfondimento pubblicata da Sony per anticipare il lancio di PlayStation Classic ci offre degli interessanti spunti di riflessione su un particolare aspetto della retroconsole dedicata alla prima, gloriosa PlayStation, ossia la lunghezza del cavo HDMI e della cavetteria dei due controller.

In base alle specifiche comunicate dal colosso tecnologico giapponese, il cavo HDMI in dotazione in ogni bundle di PlayStation Classic sarà lungo 2 metri: il sistema, è bene precisarlo, non supporterà altre tipologie di uscita audio o video e non potrà essere utilizzato, ad esempio, su un vecchio televisore sprovviso di ingresso HDMI.

I più nostalgici (e coraggiosi) potranno comunque optare per una "soluzione di ripiego" servendosi di un adattatore HDMI/Scart o HDMI/RCA da acquistare separatamente.

Entrambi i DualShock PSX celebrativi inclusi nella confezione saranno invece dotati di un cavo della lungezza di 1,5 metri: solo i controller compresi nel bundle di PlayStation Classic saranno compatibili con la retroconsole Sony.

Qui da noi, PlayStation Classic sarà disponibile a partire dal 3 dicembre al prezzo di 99,99€, con la possibilità di prenotarla su Amazon.it per averne la certezza di riceverla in tempo per il day one. Per leggere la nostra recensione con i giudizi sulla libreria della retroconsole e un approfondimento sulle peculiarità hardware, estetiche e funzionali del sistema, invece, bisognerà attendere solo fino alle ore 14:00 di domani, 27 novembre.