PlayStation Classic: vediamo il folle spot TV giapponese

Sony Interactive Entertainment Japan Asia ha pubblicato lo spot TV giapponese di PlayStation Classic, intitolato Mishear Rap, che vede la partecipazione dell'attore Taiga nei panni di un businessman intento a ricordare con nostalgia i giochi della prima console Sony...

In un dialogo con amici e colleghi, Taiga si esibisce in un pezzo rap di circa tre minuti dedicato proprio ai vecchi classici PlayStation che troveremo preinstallati in PlayStation Mini. Ricordiamo che la micro console Sony in Giappone godrà di una lineup software differente da quella europea, con alcuni giochi esclusivi e nello specifico:

Arc The Lad

Arc The Lad 2

Armored Core

Battle Arena Toshinden

Final Fantasy VII

G Darius

Gradius Gaiden

Intelligent Qube

Jumping Flash

Metal Gear Solid

Mr. Driller

Parasite Eve

Revelations: Persona

Ridge Racer Type 4

Saga Frontier

Super Puzzle Fighter IIX

Resident Evil

Tekken 3

Wild Arms

XI (Devil Dice)

PlayStation Classic sarà disponibile dal 3 dicembre in tutto il mondo al prezzo di 99 euro (99 dollari in USA, 9.980 yen in Giappone), nuove scorte sono ora disponibili su Amazon.it per il preordine.