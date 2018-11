PlayStation Classic: video unboxing e tutto quello che c'è da sapere

A pochi giorni dall'arrivo di PlayStation Classic nei negozi, Sony Interactive Entertainment ha pubblicato il video unboxing ufficiale della "nuova" micro console che mostra il contenuto della confezione in ogni minimo dettaglio.

Sul PlayStation Blog italiano sono state pubblicate inoltre le FAQ ufficiali con tutto quello che c'è da sapere su PlayStation Classic: dimensioni, specifiche tecniche, giochi preinstallati e tanto altro ancora. Scopriamo così che "Il cavo HDMI in dotazione è lungo 2,0 metri; entrambi i controller inclusi sono dotati di un cavo che misura 1,5 metri" e nuovi dettagli sul funzionamento dei salvataggi "Ogni titolo supporta fino a 15 ingressi scheda di memoria virtuali, che puoi gestire dall’interfaccia principale della console. Proprio come nella PlayStation originale, una volta che elimini un file di salvataggio, i dati sono cancellati definitivamente e non possono essere recuperati. Inoltre, premendo il tasto di reset sulla console PlayStation Classic, vieni reindirizzato all’interfaccia principale del sistema, dove puoi creare un punto di salvataggio in qualunque punto del titolo a cui stai giocando. Quando riprendi il gioco, puoi tornare al punto di salvataggio che hai creato in precedenza."

Per saperne di più vi invitiamo ad attendere la recensione di PlayStation Classic online martedì 27 novembre alle 14:00 sulle pagine di Everyeye.