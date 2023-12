PlayStation: la classifica dei giochi più popolari in ogni paese non vi stupirà affatto

Sony saluta il 2023 con "La Rassegna PlayStation Definitiva", nella quale sono riportati i nomi dei videogiochi che hanno segnato in maniera indelebile l'annata appena trascorsa. Con una mappa interattiva ha inoltre indicato i giochi più popolari del 2023 nazione per nazione, ma la lista che ne scaturisce non è molto sorprendente.

Per ognuno dei paesi più rilevanti per il brand PlayStation vengono indicati i tre nomi più popolari del 2023. Per vostra comodità abbiamo allegato l'elenco completo qui sotto, ma molto probabilmente non vi sorprenderà affatto. Cambiano le latitudini e le longitudini, ma i nomi sono sempre i soliti: Fortnite, Call of Duty, FIFA 23 e GTA 5 sono onnipresenti, con gli unici guizzi che arrivano dall'Estremo Oriente, con i giapponesi che prediligono Apex Legends e Genshin Impact e i coreani che invece hanno adorato Diablo 4 ed Elden Ring.

PlayStation | I giochi più popolari nel 2023

Canada

Fortnite

Call of Duty

GTA 5

Stati Uniti

Fortnite Call of Duty GTA 5

Messico

Fortnite

Call of Duty

FIFA 23

Colombia

FIFA 23

Fortnite

Call of Duty

Brasile

FIFA 23

Fortnite

GTA 5

Argentina

Fortnite

FIFA 23

Rocket League

Regno Unito

Fortnite

FIFA 23

Call of Duty

Irlanda

Fortnite

FIFA 23

Call of Duty

Svezia

Fortnite

FIFA 23

Call of Duty

Finlandia

Fortnite

FIFA 23

Call of Duty

Danimarca

Fortnite

FIFA 23

Call of Duty

Polonia

FIFA 23

Fortnite

GTA 5

Francia

Fortnite

FIFA 23

Call of Duty

Germania

Fortnite

FIFA 23

Call of Duty

Spagna

Fortnite

FIFA 23

Call of Duty

Italia

Fortnite

FIFA 23

GTA 5

Sud Africa

Fortnite

FIFA 23

Call of Duty

Arabia Saudita

Fortnite

FIFA 23

GTA 5

Emirati Arabi

FIFA 23

Fortnite

GTA 5

Giappone

Apex Legends

Genshin Impact

Fortnite

Corea del Sud

Diablo 4

FIFA 23

Elden Ring

Australia

Fortnite

Call of Duty

FIFA 23

Nuova Zelanda

Fortnite

GTA 5

Call of Duty

Cosa ne pensate dei gusti della popolazione videoludica mondiale? Fateci sapere nei commenti quali sono i giochi che avete giocato di più nel corso del 2023! Ricordiamo che Sony ha messo a disposizione anche l'Anno in Rassegna PlayStation personale.