PlayStation: come si chiamano i tasti del controller? Sony risponde e i fan si scatenano

Il team social di PlayStation Uk, naturalmente, si è prestato al gioco ed è intervenuto più volte in risposta agli utenti per arricchire di contenuti, e di ilarità, la discussione sorta su Twitter ed estesasi velocemente sugli altri social network più famosi. In calce alla notizia trovate un piccolo esempio dei toni assunti in questo scambio di battute che, nel momento in cui scriviamo, non accenna a placarsi. A proposito di Sony, vi ricordiamo che il gigante asiatico ha da poco annunciato la collana economica Only on PlayStation e la propria lineup di giochi PS4 e PSVR per il TGS 2019 .

Triangle

Circle

Cross

Square



If Cross is called X (it's not), then what are you calling Circle?🤔 https://t.co/dvQ19duemW — PlayStation UK (@PlayStationUK) September 5, 2019

You can all call them whatever you want but we'll go down with this Shape👀 pic.twitter.com/GrIRNRrtEL — PlayStation UK (@PlayStationUK) September 5, 2019

The actual names of the PS buttons pic.twitter.com/pCK0RK3cPB — Drencrom (@TheDrencrom) September 5, 2019

Because this debate grinds my gears, I'll finish it once and for all:



- Crosses have the same distance between each stick.

- Crosses form a square.



- Exes don't have the same distance between each stick.

- Exes form a rectangle.



Basic geometry. pic.twitter.com/gz8jCJd3Bn — NERO Agent Crimson (@SIECrimson) September 5, 2019