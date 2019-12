PlayStation compie 25 anni: Jim Ryan di Sony celebra la ricorrenza con un messaggio

Dalle pagine del PlayStation Blog a stelle e strisce, il presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, festeggia il venticinquesimo anniversario dal lancio di PlayStation 1 in Giappone pubblicando una lettera aperta indirizzata a tutti gli appassionati del Monolite Nero.

"Il 3 dicembre 1994 - 25 anni fa questa settimana - la prima PlayStation ha fatto il suo debutto mondiale in Giappone", ci ricorda il boss di SIE per esordire nel suo messaggio e ricordarci che "partendo dalle umili origini di una start up interna a Sony, Ken Kutaragi e il suo team hanno saputo realizzare una visione che ha contribuito a elevare i videogiochi come una forma di intrattenimento di cui tutti potevano godere, creando altresì una piattaforma che ha permesso agli sviluppatori di esprimere la propria creatività. Nel giorno di lancio in Giappone sono state vendute 100.00 PlayStation 1, un numero che è continuato a salire esponenzialmente nel corso degli anni fino a superare le 100 milioni di unità vendute in tutto il mondo, divenendo la prima console domestica a raggiungere un simile risultato".

Nella sua lettera aperta, Jim Ryan prova poi a pizzicare le corde della nostalgia dei milioni di appassionati in tutto il mondo ricordando loro l'impegno profuso per stringere un legame con la propria community attraverso l'apertura delle divisioni SIE in territori come il Nord America e l'Europa, ma anche con il consolidamento e il supporto delle realtà di sviluppo interne che formano l'attuale galassia di sussidiare dei Sony Worldwide Studios, come dimostra la recente nomina di Hermen Hulst di Guerrilla come principale responsabile. In calce alla notizia trovate il link da cui potete leggere nella sua interezza il messaggio di Jim Ryan che festeggia i 25 anni di PlayStation.