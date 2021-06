PlayStation, affare Housemarque: Sony si dice molto selettiva in fatto di acquisizioni

Era nell'aria da un po' di tempo, e alla fine le ipotesi si sono concretizzate: questo pomeriggio Sony ha annunciato di aver acquisito Housemarque! Lo studio responsabile del recentissimo Returnal, già partner del publisher giapponese per molti giochi in esclusiva come Resogun e Alienation, è entrato a far parte dei PlayStation Worldwide Studios.

Termina così l'indipendenza dell'azienda finlandese, che perdurava fin dalla fondazione avvenuta 25 anni fa. Housemarque si è ora detta pronta per progetti ancora più grandi e ambiziosi, per i quali si renderà sicuramente necessaria una crescita dell'organico e delle risorse a disposizione. Dopo l'annuncio, tra le pagine di GQ è apparsa un'intervista di Hermen Hulst, capo dei PlayStation Studios, il quale ha delineato la filosofia alla base della politica delle acquisizione di Sony.

"Siamo molto selettivi riguardo agli sviluppatori che decidiamo di portare nella nostra famiglia", ha spiegato Hulst alludendo anche all'acquisizione di Insomniac Games avvenuta nel 2019. "Io sono sempre alla ricerca di persone che condividono i nostri stessi valori e simili ambizioni creative, e che lavorano molto bene con il nostro team. In questo modo possiamo investire su di loro ed aiutarle a crescere come creativi".

Dopodiché, riferendosi all'affare Housemarque, ha aggiunto: "Sono acquisizioni molto, molto mirate, che coinvolgono team che conosciamo già molto bene. Con Housemarque il nostro External Development Group ha sempre condiviso molto nell'ambito tecnico, in quello manageriale e pure in quello creativo, dunque la mossa ci è sembrata naturale".

Come mai Sony ha aspettato così tanto tempo per inglobare uno studio con cui collaborava strettamente da molti anni? Hulst ha spiegato che "queste sono cose che non si possono fare dalla sera alla mattina". Inoltre, Sony "non voleva distrarre Housemarque dal suo lavoro su quel titolo fantastico che è Returnal".