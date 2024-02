PlayStation conferma: 123 milioni di utenti attivi nel 2023, in aumento rispetto al 2022

Già a inizio anno Sony aveva confermato un nuovo record di utenti attivi su PlayStation a dicembre 2023, pari a 123 milioni e con una crescita di circa dieci milioni rispetto al 2022. Il nuovo report finanziario del colosso nipponico offre ulteriori conferme su tali numeri.

Attraverso PlayStation 5 e PS4, l'ecosistema PlayStation è effettivamente riuscito ad attirare 123 milioni di giocatori attivi nel corso del 2023, toccando il suo apice lo scorso dicembre. Confrontato al 2022, inoltre, c'è stata una crescita effettiva di 11 milioni di utenti attivi nel corso dell'ultimo anno, che si conferma dunque molto positivo per Sony. Sempre durante il 2023, inoltre, PlayStation ha registrato ad ogni trimestre una crescita di almeno 5 milioni di utenti in confronto agli stessi periodi dell'anno precedente. L'aumento di giocatori si riflette sulle quasi 55 milioni di PlayStation 5 vendute finora, con 8.2 milioni di PS5 e 1.1 milioni di PS5 Slim distribuite nel corso dell'ultimo trimestre.

Nonostante l'ultima annata positiva, Sony prevede vendite hardware e software PS5 in calo per il prossimo anno fiscale, confermando inoltre che la console di attuale generazione si sta avvicinando alla metà del suo ciclo vitale. Tra aprile 2024 e marzo 2025, infine, non è prevista l'uscita di nuovi giochi dei franchise di punta targati PlayStation.