PlayStation Conquista il Trono: come iscriversi e sbloccare gratis temi e avatar

Sony ha ufficialmente dato il via all'iniziativa PlayStation Conquista il Trono, grazie alla quale tutti i giocatori PS4 e PS5 possono completare obiettivi e sbloccare una ricca serie di ricompense gratis.

Per poter prendere parte all'iniziativa non occorre fare altro che cliccare sul tasto con su scritto "Iscriviti qui" sul sito ufficiale della promozione (dopo aver effettuato l'accesso con un account PlayStation Network). A questo punto è possibile accumulare punti eseguendo una serie di azioni che contribuiranno al risultato dell'intera community.

Ecco le azioni che permettono di ottenere punti:

Gioca a un titolo per almeno un'ora (anche in sessioni diverse): 10 punti

Gioca a un titolo online con un amico per almeno un'ora (anche in sessioni diverse): 15 punti

Utilizza le funzionalità di condivisione con un amico o sui social di un'immagine o di un video (massimo 6 al giorno): 5 punti

Ottieni un trofeo di bronzo: 5 punti

Ottieni un trofeo d'argento: 10 punti

Ottieni un trofeo d'oro: 20 punti

Ottieni cinque trofei in una sola partita (vengono contati massimo 6 trofei al giorno): 25 punti aggiuntivi

Al raggiungimento degli obiettivi, al termine di ogni fase i partecipanti riceveranno:

Fase 1, Raggiungi la torre del re (25.000.000 punti) - Ricompensa: Due avatar PSN esclusivi

Fase 2, Accedi alle stanze interne (100.000.000 punti) - Ricompensa: Cinque avatar PSN esclusivi

Fase 3, Irrompi nella stanza del trono (160.000.000 punti) - Ricompensa: Tre avatar PSN esclusivi e un tema dinamico per PS4

Ilitaliane sarà inoltre possibile rispondere ad un questionario con l'obiettivo di vincere una PlayStation 5, un ricco bundle (Cuffie Pulse 3D, Gift Card PlayStation Network da 100 euro, Abbonamento annuale 12 mesi per PlayStation Plus e PlayStation Now) e l'accoppiata formata dalle Cuffie Pulse 3D e una gift card da 100 euro per il PS Store.