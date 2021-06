PlayStation Contest: gioca e vinci Ratchet & Clank, ricariche PSN, Plus e altro ancora

Il portale PlayStation Gamer Board, che permette di vincere premi esclusivi partecipando a divertenti mini-giochi, ha all'attivo ben due contest dedicati al mondo PlayStation. Scopriamo come funzionano e cosa permettono di vincere.

Il primo contest è dedicato alla nuova grande esclusiva di PlayStation 5, l'eccellente Ratchet & Clank: Rift Apart, mentre il secondo è indirizzato a tutti i giocatori che effettuano acquisti sul PlayStation Store.

#RatchetPS5

Il contest #RatchetPS5 offre l'opportunità di vincere il nuovo Ratchet&Clank: Rift Apart oppure un paio di cuffie Sony Wireless Pulse 3D. Come? Scattattevi una foto utilizzando il filtro Ratchet & Clank scegliendo la città sullo sfondo, postatela sul vostro feed Instagram (non nelle storie) e inserite nella descrizione: "@playstationit", "@partecipoeautorizzo" e l’hashtag "#RatchetPS5". Tra tutte le partecipazioni pervenute nel periodo di validità del concorso (dall'11 Giugno al 2 Luglio 2021) verrà effettuata l’estrazione finale di 20 vincitori e 10 riserve. Ai vincitori individuati, previa verifica della conformità del contributo caricato, verrà data la possibilità di scegliere il proprio premio alternativamente tra un paio di Cuffie Pulse 3D e una copia fisica del gioco Ratchet & Clank. Per tutti i dettagli vi invitiamo a leggere il regolamento ufficiale del contest #RatchetPS5.

Play To Win

Acquistate le Gift Card (Ricariche Portafoglio) PlayStation Store presso i rivenditori fisici oppure online e provate a vincere uno dei premi in palio, tra cui ricariche, controller e abbonamenti. Più giocate durante il periodo di validità (dal 9 giugno all'8 luglio 2021), più alto sarà il valore della vincita.

Ecco come partecipare: acquistate una o più Gift Card PlayStation Store per un minimo di 20€ (potete comprarle da GameStop, GameLife o Amazon) anche cumulandole nello stesso scontrino presso uno dei punti vendita partner oppure online. Selezionate la spesa totale presente sullo scontrino in Gift Card e compilate il form (ogni scontrino registrato corrisponde a una partecipazione). Caricate l’immagine dello scontrino, ricevuta o fattura di acquisto e ricordate di conservare la ricevuta comprovante la spesa selezionata e i codici utilizzati. A quel punto, non dovete far altro che scoprire se avete vinto l’instant win dedicato. In palio ci sono tra pacchetti di premi, basati sulla spesa effettuata:

Argento (effettua una spesa da 20 a 30 euro): una ricarica da 50 euro al giorno;

(effettua una spesa da 20 a 30 euro): una ricarica da 50 euro al giorno; Oro (effettua una spesa da 35 a 50 euro): un controller wireless DualShock 4 o DualSense, una ricarica da 20 euro e un abbonamento PS Plus da 3 mesi al giorno;

(effettua una spesa da 35 a 50 euro): un controller wireless DualShock 4 o DualSense, una ricarica da 20 euro e un abbonamento PS Plus da 3 mesi al giorno; Platino (effettua una spesa superiore a 50 euro): un paio di cuffie PULSE 3D, un abbonamento PS Plus 12 mesi e un abbonamento PS Now 12 mesi al giorno.

Maggiori dettagli potete scoprirli leggendo il regolamento del contest Play To Win. Nota Bene: Everyeye.it non è in alcun modo coinvolto nell'iniziativa, la notizia è riportata solamente per dovere di cronaca.