PlayStation Controller Access, preordinabile ora su Amazon Italia

Amazon apre i preordini del nuovo Controller Access per PS5, che permette a chi soffre di disabilità di giocare in comodità ed in modo più piacevole anche per lunghe sessioni, modificabile in ogni suo aspetto è adattabile ad ogni situazione.

Il nuovo controller è preordinabile proprio in questo momento su Amazon Italia al prezzo di 89,99 euro con data di uscita prevista per il 6 dicembre, clicca qui per preordinare il nuovo controller su Amazon Italia con spedizione gratuita

Questo nuovo controller è modificabile in ogni suo aspetto, può essere manovrato e maneggiato facilmente con qualsiasi orientamento a 360°, utilizzabile su superfici piatte o attaccato ad un supporto. All'interno della confezione troveremo:

Controller Access

Cavo USB

8 coperture a cuscinetto per i tasti (attaccati al controller)

4 coperture piatte per i tasti

4 coperture curve per i tasti

2 coperture sporgenti per i tasti

1 copertura larga per i tasti

Cappuccio standard per la levetta

Cappuccio a cupola per la levetta (attaccato al controller)

Cappuccio sferico per la levetta

23 etichette per i comandi

Guida introduttiva rapida e Guida alla sicurezza

La disposizione dei tasti è completamente configurabile in base alla mobilità di chi utilizza il controller, i cappucci delle levette intercambiabili permettono di trovare la forma e la struttura più adatta. La levetta ha una lunghezza regolabile, il dispositivo è combinabile con altri controller Access o con un DualSense per utilizzare alcune funzioni, come per esempio il feedback aptico, il sensore di movimento ed i grilletti adattivi.

