PlayStation: cos'è lo State of Play?

Nel 2019, pochi mesi dopo aver scelto di non prendere parte all’E3, Sony rivoluzionò il proprio modo di comunicare, introducendo per la prima volta i cosiddetti State of Play. Da allora, certi eventi sono ormai divenuti una costante, ma cosa sono esattamente questi brevi appuntamenti simili nella forma ai Nintendo Direct? Scopriamolo insieme.

Gli State of Play non sono altro che vetrine allestite da Sony per aggiornare i propri utenti sulle novità all’orizzonte, a partire dai giochi in sviluppo che approderanno sulle console PlayStation. Una sorta di modo controllato, coerente ed economico per mantenere costantemente coinvolto il proprio pubblico. In genere, questi spettacoli – la cui durata si attesta intorno ai venti minuti – tendono a essere di due tipi, che si differenziano a seconda dell’approccio ai temi trattati. Esistono infatti State of Play totalmente monotematici, volti cioè ad approfondire gli aspetti di un solo prodotto, mentre altri si concentrano su diversi videogiochi mostrandone i vari trailer in rapida successione.

