PlayStation: cosa bolle in pentola? Da God of War a nuove sorprese nel 2022

Gli ultimi giorni sono stati ricchi di rumor per quanto riguarda l'universo PlayStation, alcuni insider sono convinti che Sony abbia ancora qualcosa da annunciare per quest'anno e che il silenzio degli ultimi tempi non debba preoccupare, gli annunci arriveranno e non mancheranno le sorprese. Facciamo un riassunto delle ultime voci di corridoio.

Una delle voci più interessanti riguarda una nuova acquisizione per i PlayStation Studios, questa secondo Jeff Grubb sarà più grande di Kojima Productions e dunque si tende ad escludere l'acquisizione dello studio di Hideo Kojima per concentrarsi magari su nomi come Capcom, Square Enix e FromSoftware, quest'ultima ipotesi molto gettonata ma in realtà per tutte e tre le parti citate non ci sono assolutamente conferme in merito.

Altro rumor è legato ad una possibile sorpresa PlayStation per fine anno, Robert Morrison, animatore di Visual Arts (studio che collabora spesso con i team interni di Sony), ha affermato che c'è ancora una grande sorpresa targata PlayStation in arrivo nel 2022, non si tratta di God of War Ragnarok bensì di un gioco diverso che arriverà entro fine anno. Il progetto in questione è in sviluppo da circa cinque anni e non è ancora stato annunciato: tanti i nomi, da The Last of Us Remake ad un nuovo Uncharted, passando per il più gettonato, ovvero il ritorno di Sly Cooper.

Infine c'è un rumor su God of War: Cory Barlog è scomparso da Twitter il 20 marzo, il suo profilo non potrà essere riattivato prima di un mese, ovvero il 20 aprile... data del quarto anniversario di God of War, uscito su PS4 proprio il 20 aprile 2018. Ci sono quindi sorprese in arrivo per domani oppure si tratta solamente di suggestione? C'è chi è pronto a scommettere che Sony celebrerà la ricorrenza con un nuovo trailer di God of War Ragnarok, ma come detto si tratta solamente di speranze e ipotesi.