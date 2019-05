Playstation e la creatività: 'Incoraggiamo i team ad assumersi rischi', dichiara Layden

Nel corso degli ultimi giorni, Sony sta manifestando con crescente chiarezza quale sia la sua visione del presente e del futuro del settore videoludico.

Ad arricchire questo già variopinto quadro, giungono ora alcune dichiarazioni rilasciate da Shawn Layden, in occasione di una conferenza da lui tenuta presso Toronto. Focus principale del suo discorso è stato il concetto di creatività e della sfida che rappresenta per la Compagnia nipponica gestire numerosi studi di sviluppo, collocati in area geograficamente molto lontane tra loro. In quest'ottica, Layden ha voluto sottolineare l'eccezionalità del medium videoludico: "L'industria del videogame utilizza creatività, innovazione, intrattenimento e tecnologia in un modo che è differente da quello di ogni altra industria [...]. Noi consentiamo ai nostri studi di sviluppo di estendere costantemente le frontiere del gaming e diamo loro l'opportunità di sperimentare ed esplorare. Li incoraggiamo ad assumersi rischi".



Layden ha inoltre evidenziato l'importanza della differenziazione, sia in termini di offerta videoludica, sia in termini di composizione dei team. In tal senso, ha elogiato ad esempio Sucker Punch, che pur avendo sede a Seattle, ha avuto il coraggio di proporre a Sony un gioco ambientato in Giappone, ed evidenziato come Media Molecule sia attualmente composta per un terzo da sviluppatrici. Proprio in riferimento al recente operato di questi due team, sulle pagine di Everyeye potete trovare un video riassuntivo delle informazioni su Ghost of Tsushima ed uno speciale sull'Early Access di Dreams.