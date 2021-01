PlayStation: il creatore di PS Store, PS Plus e PS Network abbandona SIE

Nel corso delle ultime ore è stato confermato l'abbandono di Sony Interactive Entertainment da parte di Tsuyoshi Kodera, un membro storico del colosso giapponese al quale dobbiamo la creazione di molti dei servizi online che hanno contribuito a rafforzare il marchio PlayStation in tutto il mondo.

Nei trent'anni di carriera in Sony, Kodera ha ricoperto diversi ruoli tra i quali troviamo anche quello di presidente di Sony Network Entertainment dal 2013. Ed è proprio durante questo periodo che sono stati lanciati alcuni dei servizi che hanno fatto il successo dell'azienda come PlayStation Store, PlayStation Now, PlayStation Plus e PlayStation Video e PlayStation Music. Fortunatamente, dal prossimo 1 aprile 2021 Kodera non abbandonerà in via definitiva l'azienda ma solo il suo attuale ruolo in SIE: ciò significa che continuerà a far parte di Sony ma assumerà un ruolo differente in un ramo al momento sconosciuto.

Vi ricordiamo che nelle ultime settimane sono stati diversi i membri storici dell'azienda che hanno deciso di abbandonare e tra questi troviamo anche il producer di Bloodborne e Demon's Souls, Teruyuki Toriyama, e il creatore di Silent Hill e Gravity Rush, Keiichiro Toyama.

A proposito di servizi online targati Sony, avete già dato un'occhiata ai nuovi giochi PS4 in offerta a meno di 5 euro?