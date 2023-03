PlayStation non si impegnerebbe abbastanza per arginare l'odio online, per i deputati USA

Nel mese di dicembre 2022, le maggiori compagnie videoludiche come Sony, Microsoft e Valve hanno ricevuto delle lettere da parte di alcuni legislatori americani in merito alla questione della lotta al diffusissimo fenomeno delle molestie nei giochi online. Il tutto si è sviluppato su iniziativa della deputata Lori Trahan, con l'ambizioso obiettivo di rendere il gaming online più accogliente per tutti i videogiocatori.

Le risposte dei big dell'industria non si sono fatte ovviamente attendere, ma a quanto pare non devono aver sortito l'effetto sperato. In un aggiornamento pubblicato sul proprio blog la scorsa settimana, la Trahan ha attaccato le compagnie videoludiche senza mezzi termini, giudicando le strategie da loro proposte come assolutamente inadeguate rispetto al problema.



Ricordiamo che Sony, in particolare, ha sottolineato di essere già molto attiva nella lotta al fenomeno dell'hating online, grazie al proprio sistema di segnalazione - gestito da moderatori in carne e ossa, invece che da algoritmi - e all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia per filtrare messaggi di odio e blasfemia.



Per il momento l'azienda giapponese non ha commentato ulteriormente la situazione, mentre i più recenti rumor la vedono molto attiva sul fronte acquisizioni. Alcune voci di corridoio messe in circolo sui forum online riferiscono che Sony potrebbe essere interessata ad acquisire Take-Two - il publisher di GTA per intenderci - una manovra che avrebbe davvero dell'incredibile, ma che non risulta essere stata accreditata da alcun esperto del settore per il momento.

Stando inoltre a quanto dichiarato dal portale finanziario PitchBook.com, da sempre informatissimo sul mondo della finanza, Sony parrebbe aver acquisito definitivamente lo studio Ballistic Moon, un'altra indiscrezione per ora priva di conferme.