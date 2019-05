PlayStation Days of Play: 11 giorni di sconti e una nuova console in edizione limitata

Sony Interactive Entertainment annuncia il ritorno della promozione Days of Play, che dal 7 al 17 giugno proporrà interessanti sconti su hardware (PS4 e PS VR) e sulle migliori esclusive PlayStation 4, con offerte presso i rivenditori autorizzati, valide fino ad esaurimento scorte.

Dal 7 giugno sarà disponibile nei negozi la nuova PS4 Days of Play 1 Terabyte in edizione limitata, in vendita al prezzo di 299.99 euro: questa versione di colore Steel Black si caratterizza per la presenza dei simboli PlayStation argentati in rilievo sulla parte frontale e viene venduta insieme ad un DualShock 4 dello stesso colore.

PS4 Offerte e Sconti

Sconti su PlayStation 4 Jet Black dal design più sottile

PS VR Starter Pack a €199,99

PS VR Mega Pack a €229,99

Controller DualShock 4 in edizione limitata a €39,99

Cuffie Gold a €59,99 e cuffie Platinum a €149,99

Days Gone a €49,99

God of War a €29,99

Marvel's Spider-Man a €29,99

Astrobot Rescue Mission €29.99

Giochi PlayStation Hits: titoli selezionati a €14,99

Inoltre, dal 7 giugno anche sconti sui titoli digitali su PlayStation Store e sugli abbonamenti PlayStation Plus e PlayStation Now, maggiori dettagli verranno rivelati nei prossimi giorni.