PlayStation Days of Play 2022: un mare di offerte su giochi e accessori PS4 e PS5

A conferma dei recenti leak sui PlayStation Days of Play 2022, Sony rompe ogni indugio e annuncia ufficialmente la nuova iniziativa promozionale con tantissimi sconti su giochi e accessori PS4 e PlayStation 5 che coinvolgeranno il PS Store e i partner commerciali del colosso tecnologico giapponese.

La nuova promozione sarà valida da domani, mercoledì 25 maggio, e si protrarrà fino all'8 giugno per dare modo alla community PlayStation di acquistare tantissimi videogiochi e prodotti per PS4 e PS5 con sconti che coinvolgeranno il negozio digitale di Sony e i numerosi rivenditori aderenti all'iniziativa.

Partendo dal PlayStation Store, i festeggiamenti dei Days of Play faranno da sfondo a sconti su tanti videogiochi tripla A e indie per PS4 e PlayStation 5. Nel lungo elenco delle offerte attive, i curatori del PS Blog citano gli sconti applicati a LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, Dying Light 2, Destiny 2 La Regina dei Sussurri e Far Cry 6.

I Days of Play di PlayStation coinvolgono anche il PS Gear Store, con uno sconto del 20% per una vasta selezione di prodotti di merchandising e offerte giornaliere per chi aderirà all'iniziativa. Il 25 maggio, ad esempio, con una spesa minima di 50 euro sarà possibile ricevere in regalo un manicotto termico per bevande, mentre per il 26 maggio con l'acquisto di due articoli legati a God of War se ne riceverà un terzo gratis!

I rivenditori autorizzati proporranno inoltre degli sconti sulle varianti del controller DualSense di PS5 in colorazione White, Midnight Black, Cosmic Red, Starlight Blue, Nova Pink e Galactic Purple.