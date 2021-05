PlayStation Days of Play: al via domani gli sconti su giochi PS5, PS4 e PS Plus

Manca poco al ritorno dei Days of Play, l'iniziativa targata PlayStation per celebrare la community offrendo una serie di sconti su una selezione di giochi per PlayStation 4 e PlayStation 5 oltre che sugli abbonamenti PS Plus, promozione valida fino al prossimo 9 giugno compreso.

Tra i giochi in offerta troviamo Marvel’s Spider-Man Miles Morales, Predator Hunting Grounds, Sackboy Una Grande Avventura, Death Stranding, Ghost of Tsushima e The Last of Us Parte 2, oltre a Marvel's Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition, Sackboy A Big Adventure, Demon's Souls, Marvel's Spider-Man Miles Morales, Nioh Collection. Su Amazon potete dare una occhiata alle prime offerte PlayStation Days of Play pubblicate in anticipo dal celebre sito di ecommerce.

In offerta anche una selezione di giochi PlayStation Hits (i titoli non sono ancora stati svelati, ne sapremo di più nelle prossime ore o nella giornata di domani) e sconti sull'abbonamento PlayStation Plus e presumibilmente PlayStation Now.

Le offerte coinvolgono non solo i rivenditori fisici ma anche il PlayStation Store, il negozio digitale di Sony presenterà una serie di promozioni targate Days of Play su giochi per tutte le console e abbonamenti ai servizi PlayStation. Non sono previsti invece sconti sull'hardware PS4, PS5, PlayStation VR e sugli accessori come cuffie e controller DualShock o DualSense.