PlayStation Days of Play: migliori offerte, codici sconto giochi PS5, accessori e PS Plus

Anche quest'anno a ridosso dell'estate tornano i PlayStation Days of Play di Sony con tante offerte per risparmiare su una selezione di giochi PS5, abbonamento PlayStation Plus in sconto e accessori.

e andranno vanti fino al 12 giugno alle 23:59, dieci giorni di offerte speciali a tema PlayStation. Sony specifica che "durante i Days of Play sono previste ulteriori offerte sugli accessori PlayStation presso i rivenditori locali aderenti."Tra i prodotti in promozione troviamo PlayStation Plus, nuovi iscritti e abbonati potranno usufruire delsulla sottoscrizione (o sul rinnovo) dei piani annuali (12 mesi) Essential, Extra e Premium.Da qualche giorno PlayStation Direct ha aperto anche in Italia e Sony offre due codici sconto per risparmiare sull'acquisto di accessori e su una selezione di giochi.Nello specifico ilvi permetterà di ottenere uno sconto massimo del 15% su alcuni accessori tra cui base di ricarica DualSense, telecamera HD, telecomando, cuffie Pulse 3D e cover per PS5 (solo modelli selezionati). Grazie alinvece avrete fino al 40% su una selezione di giochi per PS5, fino ad esaurimento scorte.Da segnalare anche ilda usare per ottenere il 20% di sconti su articoli selezionati e la spedizione gratuita sugli ordini effettuati su PlayStation Gear.

Anche PlayStation Store partecipa ai Days of Play con una valanga di sconti sui migliori giochi per PS4, PS5 e PlayStation VR2. Il 2 giugno il negozio digitale si aggiornerà con tutte le promozioni legate ai Days of Play.