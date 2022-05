PlayStation Days of Play: le nuove offerte Sony iniziano la prossima settimana?

I Days of Play di PlayStation stanno per tornare e secondo un leak le nuove offerte Sony inizieranno la prossima settimana e più precisamente nella giornata del 25 maggio. Se così fosse, non mancherebbe troppo alla comunicazione ufficiale da parte del colosso giapponese.

Ma cosa sono i Days of Play? Si tratta di sconti e offerte speciali su videogiochi per PS4 e PS5 in formato fisico e digitale, sconti su hardware (console e accessori), abbonamenti e servizi della galassia PlayStation. Le promozioni coinvolgono generalmente sia i grandi rivenditori come Amazon, Mediaworld, Euronics, Unieuro e GameStop, sia il PlayStation Store con offerte pensate per il mercato digitale.

Negli anni scorsi i Days of Play sono iniziati solitamente a fine maggio per terminare poi dopo circa dieci giorni durante la prima settimana di giugno, le tempistiche indicate sono quindi assolutamente verosimili ma ricordiamo non ancora confermate ufficialmente da Sony.

Si tratta sicuramente di una buona occasione per acquistare nuovi giochi per la propria ludoteca con focus sulle esclusive targate PlayStation per PS4 e PS5, negli scorsi anni Sony ha offerto anche una selezione di giochi PlayStation Hits al prezzo di 9.99 euro, presto scopriremo quali sono i piani della compagnia per le offerte dei Days of Play 2022.