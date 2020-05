PlayStation Days of Play e le offerte PS4 in arrivo: nuovi indizi su giochi e bundle

A conferma del fatto che PlayStation Days of Play sta per tornare, diversi store digitali tedeschi stanno anticipando alcune delle offerte su giochi, console e accessori PS4 che saranno attive durante questa importante promozione.

La community di ResetEra segnala infatti la comparsa della scheda sulle promozioni 2020 di PlayStation Days of Play tra le pagine di alcuni rivenditori della Germania.

In base alle indiscrezioni raccolte dagli utenti del popolare forum videoludico, la lista dei giochi che rientreranno nella nuova tornata di offerte di Sony Interactive Entertainment sarà davvero lunga. Tra i titoli in sconto segnalati dalle catene commerciali tedesche, troviamo Marvel's Spider-Man, The Last of Us, Concrete Genie, Dreams, Nioh 2, Medievil e Predator Hunting Grounds. Nelle promozioni dovrebbero rientrare anche il survival horror a mondo aperto Days Gone e il kolossal post-apocalittico di Hideo Kojima Death Stranding.

Le offerte dovrebbero riguardare anche i bundle PlayStation VR, i controller DualShock 4 nelle diverse colorazioni, i pacchetti per l'abbonamento a servizi come PS Now o PlayStation Plus e i bundle PlayStation 4 e PS4 PRO con giochi come Marvel's Spider-Man, The Last of Us Remastered e Horizon Zero Dawn. I bundle PS4 PRO con hard disk da 1 TB, ad esempio, vengono messi a listino dai rivenditori tedeschi al prezzo consigliato di 399 euro.

Per conoscere i prezzi e l'entità degli sconti applicati a ciascun videogioco, accessorio e bundle, non ci resta che attendere la data di lancio ufficiale dei PlayStation Days of Play 2020, fissata dagli store tedeschi per il 25 maggio con chiusura della promozione prevista per l'8 giugno.