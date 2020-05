PlayStation Days of Play: la promozione PS4 sta per tornare?

Da diverso tempo, a cadenza annuale, Sony lancia l'iniziativa promozionale Days of Play, grazie alla quale nei negozi è possibile approfittare di numerosi sconti su console, videogiochi e accessori per le console della famiglia PlayStation. Per il 2020 Sony non ha ancora annunciato nulla, ma sembra che i Days of Play stiano per tornare... e anche prima del solito!

Un utente di Reddit è riuscito a scovare un banner pubblicitario tedesco (o forse austriaco, secondo un altro Redditor) che, con lo slogan "Il meglio di PlayStation, al prezzo più basso", annuncia che PlayStation Days of Play si svolgerà dal 25 maggio all'8 giugno 2020. Il banner anticipa inoltre che l'abbonamento annuale a PlayStation Plus verrà offerto con il 30% di sconto, quindi a 41,99 euro anziché 59,99 euro. Trovate l'immagine in calce a questa notizia.

Negli anni scorsi i Days of Play si sono sempre svolti durante il mese di giugno in coincidenza con il principale evento del settore, l'E3 di Los Angeles. Come ben sapete, il mese prossimo l'E3 2020 non si svolgerà a causa dell'emergenza Coronavirus, pertanto è possibile che Sony abbia voluto anticipare la promozione. Oltre allo sconto su PlayStation Plus, ci aspettiamo anche tagli di prezzo sulle principali esclusive della casa, oltre che su PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, PlayStation VR e il controller DualShock 4. Per la certezza assoluta, in ogni caso, v'invitiamo ad attendere un annuncio ufficiale da parte di Sony.