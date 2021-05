PlayStation Days of Play: sconti al via il 26 maggio, weekend PlayStation Plus gratis

Sony Interactive Entertainment ha annunciato i primi dettagli sull'iniziativa PlayStation Days of Play, due settimane di festa per la community PlayStation, dal 26 maggio al 9 giugno, con offerte e sconti su giochi PS4, PS5 e su altri prodotti selezionati.

Tra i giochi per PS4 che verranno messi in vendita nei negozi a prezzi ridotti dal 26 maggio troviamo Death Stranding, Ghost of Tsushima, Marvel’s Spider-Man Miles Morales, Predator Hunting Grounds, Sackboy A Big Adventure e The Last of Us Parte 2 oltre ad una selezione di giochi PlayStation Hits. Sconti anche su giochi per PS5 come Demon's Souls, Marvel's Spider-Man Miles Morales, Marvel's Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition, Sackboy A Big Adventure e Nioh Collection.

Durante i Days of Play saranno disponibili anche ulteriori offerte sul PlayStation Store oltre gli abbonamenti PlayStation Plus e PlayStation Now in vendita a prezzo ridotto. sempre parlando di PlayStation Plus, Sony offre un weekend gratis a tutti dalle 00:01 di sabato 22 maggio e fino alle 23:59 del 23 maggio, promozione valida anche in Italia.

Una bella occasione per risparmia su una selezione di prodotti targati PlayStation, non sono stati annunciati sconti sull'hardware, al momento dunque non sono previste promozioni sulle console PlayStation 4, PS4 PRO, PlayStation 5, sul visore PlayStation VR, sui controller DualShock, DualSense e sugli accessori.