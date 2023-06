PlayStation Days of Play: sconti e offerte sui migliori giochi PS4 e PS5

Sono iniziati i Days of Play di PlayStation con tante offerte su giochi, accessori e abbonamenti: abbiamo già visto come abbonarsi a PlayStation Plus con il 25% di sconto, diamo ora una occhiata ai migliori giochi PS4 e PS5 in sconto su PlayStation Store dal 2 al 12 giugno 2023.

Iniziamo con God of War Ragnarok a 49.69 euro, Call of Duty Modern Warfare II Cross Gen Bundle a 43.98 euro, WWE 2K23 Edizione Digitale Cross Gen a 56.24 euro, FIFA 23 Ultimate Edition a 39.99 euro e GTA V Premium Edition a 14,69 euro.

E ancora, Dead Island 2 a 55.99 euro, Gran Turismo 7 a 49.59 euro, Horizon Forbidden West a 49.59 euro e Ghost of Tsushima Director's Cut Edition a 39,99 euro. Si continua con Red Dead Redemption 2 a 19.79 euro, Dead Space Remake a 55.99 euro, Sekiro Shadows Die Twice Game of the Year Edition a 34.99 euro, Ratchet & Clank Rift Apart a 39.99 euro e Dying Light 2 a 34,99 euro.

Ma non finisce qui perché vi segnaliamo anche LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker Galactic Edition a 31.99 euro, Assassin's Creed Valhalla Deluxe Edition a 22.49 euro, Forspoken a 39.99 euro, Far Cry 6 Deluxe Edition a 22.49 euro e Sonic Frontiers a 35,99 euro.