PlayStation Days of Play: sconti e offerte sui migliori videogiochi PS4

La nuova edizione dei PlayStation Days of Play, la promozione organizzata annualmente da Sony Interactive Entertainment per darci modo di fruire di forti sconti su console, accessori e software PS4, si protrarrà dal 7 al 17 giugno e interesserà tantissimi videogiochi del Monolite Nero.

Oltre alla magnifica PS4 Days of Play Limited Edition con hard disk da 1 TB e dettagli in rilievo argentati per la console e il controller DualShock 4 abbinato, la nuova campagna promozionale di Sony ci permetterà di risparmiare diverse decine di euro nell'acquisto di molti videogiochi in esclusiva su PlayStation 4.

Tra questi, citiamo ad esempio lo splendido action free roaming di Insomniac Games Marvel's Spider-Man e il kolossal fantasy di Sony Santa Monica dedicato al Dio della Guerra God of War: entrambi i titoli saranno proposti al prezzo di 29,99 euro presso i rivenditori che aderiranno all'iniziativa.

Nelle offerte dei Days of Play rientreranno anche l'ultimissimo survival horror di Sony Bend, Days Gone, con un prezzo suggerito di 49,99 euro, e l'intera linea di titoli PlayStation Hits, con un prezzo consigliato di 14,99 euro che ci permetterà di risparmiare 5 euro sul prezzo di listino originario. Nella collana di PlayStation Hits su PS4 troviamo The Last of Us Remastered, Uncharted 4 Fine di un Ladro e Ratchet & Clank, ma anche Bloodborne, inFamous Second Son e la Definitive Experience di Metal Gear Solid V. Cosa ne pensate della promozione di Sony? Approfitterete di questi sconti per recuperare qualche gioco PS4 che desideravate acquistare? Fatecelo sapere con un commento.

I Days of Play, che comprendono anche sconti su PS4, PlayStation VR e accessori , continueranno