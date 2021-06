PlayStation Days of Play: tre giochi Sony imperdibili in sconto a 9.99 euro

I PlayStation Days of Play di Sony continuano fino al 9 giugno, ancora una settimana di offerte sui migliori giochi per PS4 e PS5 in formato fisico e digitale. Per l'occasione vi proponiamo tre titoli da non perdere assolutamente, in vendita su Amazon a 9,99 euro.

Partiamo con The Last of Us Remastered, l'edizione rimasterizzata per PS4 (compatibile anche con PS5) del gioco Naughty Dog uscito originariamente nel 2013 su PS3. Questa versione presenta un comparto tecnico migliorato e include il DLC Left Behind dedicato al passato di Ellie.

Giochi PlayStation in offerta

Continuiamo con Horizon Zero Dawn Complete Edition, la versione completa dell'avventura di Aloy, ottimo ripasso in vista del lancio di Horizon Forbidden West, in arrivo entro fine anno. Questa edizione include anche l'espansione The Frozen Wilds senza costi aggiuntivi, infine vi segnaliamo God of War, una delle esclusive PlayStation Studios più acclamate e vendute di sempre, che si appresta a vedere un sequel in uscita presumibilmente nel corso del 2022.

Le offerte proseguiranno fino al prossimo 9 giugno, tutti i prodotti sono in vendita su Amazon e risultano attualmente disponibili e pronti per la spedizione, senza attese e con consegna rapida garantita.