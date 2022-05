PlayStation Days of Play: una valanga di sconti PS4 e PS5 da Euronics

Anche Euronics partecipa ai Days of Play di Sony e il nuovo volantino è interamente dedicato alle offerte dal mondo PlayStation, con sconti su giochi PS4 e PS5 e accessori.

I controller DualSense per PlayStation 5 costano 59.99 euro l'uno, varie colorazioni disponibili tra cui bianco, azzurro e nero. Spazio anche ai giochi con Ratchet & Clank Rift Apart a 49.99 euro, Uncharted L'Eredità dei Ladri per PS5 a 29.99 euro, Marvel's Spider-Man e The Last of Us Parte 2 a 19,99 euro l'uno.

In sconto anche i giochi PlayStation Hits a partire da 9.99 euro invece di 20.99 euro, tra i giochi della selezione troviamo God of War, The Last of Us Remastered, Ratchet & Clank, God of War III Remastered, Bloodborne, Gran Turismo Sport e Horizon Zero Dawn Complete Edition, edizione deluxe che include sia il gioco originale che l'espansione The Frozen Wilds.

Infine, gli Starter Pack PlayStation VR sono in vendita a partire da 199.99 euro invece di 299.99 euro, disponibilità variabile a seconda dei singoli punti vendita. Le offerte PlayStation Days of Play sono iniziate il 25 maggio e termineranno il prossimo 8 giugno, gli sconti sono validi online e nei negozi Euronics salvo esaurimento delle scorte disponibili e in ogni caso non oltre la data indicata.