PlayStation Days of Play al via: giochi PS4 e PS5 da 9.98 euro, le migliori offerte

Sono ufficialmente iniziati i PlayStation Days of Play, da oggi e fino al 9 giugno i principali rivenditori offrono una selezione di giochi per PS4 e PS5 a prezzi scontatissimi, a partire da 9,98 euro.

Amazon sconta la maggior parte dei giochi del catalogo PlayStation con offerte anche su giochi Sony esclusivi per PS5 come Demon's Souls, le offerte coinvolgono anche classici PS4 come Ghost of Tsushima, Marvel's Spider-Man e The Last of Us Parte 2.

Sconti Amazon

GameStop sconti

Da GameStop trovate in vendita anche una selezione di giochi PlayStation Hits a partire da 9,98 euro, scontati fino al 50% sul prezzo di listino. Tra i giochi in promozione a meno di dieci euro segnaliamo God of War, Horizon Zero Dawn Complete Edition e Gran Turismo Sport.

Offerte Mediaworld

Anche il sito di Mediaworld dedicata una sezione agli sconti PlayStation Days of Play con una selezione di giochi PlayStation Hits a 9.99 euro tra cui Gran Turismo Sport, Ratchet & Clank, God of War, Uncharted 4 Fine un Ladro, Uncharted L'Eredità Perduta, Nioh, God of War III Remastered e Until Dawn. In promozione anche Marvel's Spider-Man a 19.99 euro, The Last of Us Parte 2 a 29.99 euro e Ghost of Tsushima a 39,99 euro.