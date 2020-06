PlayStation Days of Play: ultimo weekend di offerte, gli sconti su Amazon

I PlayStation Days of Play 2020 stanno per per terminare, la promozione di Sony andrà avanti fino all'8 giugno, questo è dunque l'ultimo weekend disponibile per fare acquisti a prezzi stracciati tra giochi, accessori, PSVR e abbonamenti PlayStation Plus e PS Now.

Tra i prodotti ancora disponibili su Amazon troviamo ad esempio Death Stranding a 29.99 euro, MediEvil a 19.99 euro, Days Gone Steelbook Edition a 24.99 euro e gli abbonamenti annuali PlayStation Plus e PlayStation Now a 41,99 euro l'uno.

Giochi PS4 sconti

Abbonamenti

PlayStation VR e accessori

Da segnalare, in offerta anche il Mega Pack V2 (include PlayStation VR, PS Camera e cinque giochi) e sull'headset wireless Gold. Ricordiamo che tutti gli sconti sono validi fino all'8 giugno, salvo esaurimento scorte.