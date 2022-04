PlayStation: Demon's Souls, GT7 e Horizon Forbidden West tra i prossimi port PC, il rumor

Un post pubblicato su reddit dall'insider rockagent potrebbe aver anticipato la strategia che Sony ha intenzione di adottare con i suoi porting PC nei prossimi mesi.

Rockagent ha precedentemente parlato del prossimo gioco di Bend Studio ed ha anticipato il bestiario di Elden Ring, mentre in questa occasione si concentra interamente sulla lineup che la compagnia di Jim Ryan intende proporre su PC.

Come precisato all'interno del post reddit, sembra che Sony abbia affidato a diversi dei suoi team dei lavori di conversione di alcune delle più grandi esclusive PlayStation. Tra queste sono inclusi Ratchet and Clank (2016), Ratchet & Clank Rift Apart, Horizon Forbidden West, Demon's Souls Remake, Ghost of Tsushima, Gran Turismo 7, e God of War Ragnarok. Come già noto, Iron Galaxy sta invece lavorando per ultimare il port di Uncharted L'Eredità dei Ladri, raccolta che include Uncharted 4 Fine di un Ladro e Uncharted L'Eredità Perduta.

Secondo la fonte, Sony intende accorciare i tempi di pubblicazione delle sue conversioni PC, con le esclusive PlayStation che potrebbero arrivare nel giro di mesi o entro un anno dall'originale pubblicazione. A partire dal 2023, inoltre, sembra che la casa nipponica dirà basta ai giochi cross-gen e darà inizio all'era dei titoli only next-gen. Naturalmente vi invitiamo a prendere quanto riportato con le dovute cautele, nell'attesa che sia Sony a fare i suoi eventuali annunci.

