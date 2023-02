PlayStation detiene il 70% del mercato console contro il 30% di Xbox, dice Microsoft

Nell'ambito delle discussioni con gli enti regolatori europei in merito all'acquisizione di Activision-Blizzard, Microsoft ha svelato alcuni dati riguardanti il mercato del gaming su console in Europa e nel mondo.

Apparentemente senza prendere in considerazione la quota rappresentata da Nintendo, Brad Smith di Microsoft ha dichiarato che su territorio europeo Sony detiene l'80% del mercato console, contro il 20% di Xbox. Passando al mercato globale, si ottiene uno split di 70/30 a favore di Sony, mentre in Giappone abbiamo uno schiacciante 96/4 che vede ancora vittoriosa la compagnia di Jim Ryan. Nessun dato viene invece rivelato per quanto riguarda la situazione negli Stati Uniti, dove presumibilmnte Xbox riscontra il maggior successo. Questi numeri fanno generalmente riferimento ai marchi di PlayStation e Xbox, e non sono legati a PS5 e Xbox Series X|S in particolare.

Le percentuali, come detto, non includono affatto Nintendo Switch, che sappiamo da poco aver raggiunto quota 122 milioni di unità vendute superando persino i numeri di PlayStation 4. È probabile che Smith abbia preso in considerazione esclusivamente le quote di mercato di PlayStation e Xbox, tenendo fuori dal discorso Nintendo.

Tali dichiarazioni servono a far evincere come Sony sia la leader indiscussa del mercato console in tutto il mondo, e come le accuse di un possibile monopolio da parte di Microsoft con l'acquisizione di Activision non sussistano.

Microsoft ha intanto assicurato che i giochi Activision continueranno ad uscire su NVIDIA GeForce Now, scongiurando i dubbi dei competitor relativi al mercato del cloud gaming.