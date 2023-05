PlayStation Direct arriva in Italia, comprare una PS5 sarà più facile?

Sony ha annunciato l'apertura di PlayStation Direct in Italia: a partire da oggi lo store è attivo anche nel nostro paese oltre che in Austria mentre dal 25 maggio debutterà anche in Spagna e Portogallo. In totale sono adesso 11 i territori nei quali PlayStation Direct è presente.

PlayStation Direct offre ai giocatori la possibilità di acquistare online tanti prodotti PlayStation tra cui PS5 e PS5 Digital Edition, videogiochi fisici, PlayStation VR2, DualSense, DualSense Edge, cover di PS5 e tanti altri accessori. Inoltre sono in vendita una selezione di giochi fisici per PlayStation 5 tra cui:

God of War Ragnarok

The Last of Us Parte I

Horizon Forbidden West

Gran Turismo 7

Uncharted: Raccolta L'Eredità dei ladri

Ratchet & Clank Rift Apart

Marvel’s Spider-Man Miles Morales

Returnal

Sackboy Una Grande Avventura

Demon's Souls

Death Stranding Director's Cut

Ghost of Tsushima Director's Cut

NiOh Collection

Tra i vantaggi dello store online di Sony segnaliamo la consegna gratuita standard su ordini del valore di almeno 39 euro, reso gratuito entro 30 giorni dall'acquisto (per gli articoli idonei), consegna garantita al day one per i preordini, inoltre gli abbonati PlayStation Plus avranno diritto alla spedizione gratuita indipendentemente dall'importo speso. Un canale di acquisto diretto dunque per le console, i videogiochi e gli accessori PlayStation, da oggi attivo anche in Italia.