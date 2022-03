PlayStation e discriminazione di genere: Sony commenta le nuove accuse

La causa per discriminazione di genere in corso contro Sony, originariamente avanzata a novembre dello scorso anno da Emma Majo, ex analista del reparto IT di PlayStation, continua ad evolversi e a presentare nuovi risvolti.

Dopo aver ricevuto nuove accuse da parte di otto donne che sostengono la causa di Majo, Sony ha deciso di commentare la vicenda. Se in un primo momento la compagnia nipponica era intervenuta solo per chiarire la propria intenzione di far archiviare il caso per mancanza di prove, in questa occasione si dice invece preoccupata che dei casi di discriminazione possano avvenire all'interno della sua divisione aziendale dedicata al gaming.

"Sony Interactive Entertainment prende sul serio il contenuto delle dichiarazioni appena presentate", ha affermato Sony, che ha poi aggiunto che "ha affrontato o affronterà" le questioni portate alla luce dall'accusa.

La casa di PlayStation, in ogni caso, rimane sulla difensiva e specifica che, nonostante le nuove accuse siano affiancate da delle prove concrete, non si può parlare di un problema a un livello più alto o sistemico all'interno dell'azienda, e che questi potrebbero essere soltanto dei casi isolati. A questo punto non ci rimane che attendere novità il mese prossimo, quando si terrà un'udienza sulla richiesta di Sony di archiviare il caso.