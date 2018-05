PlayStation E3 2018: conferenza Sony commentata in diretta martedì 12 giugno alle 03:00

Sony non può ovviamente mancare all'E3 2018: lo Showcase PlayStation è previsto per martedì 12 giugno alle 03:00 del mattino: la compagnia giapponese si prepara a svelare le novità più calde dell'autunno e oltre...

Cosa possiamo aspettarci da Sony all'Electronic Entertainment Expo 2018? Sicuramente vedremo Spider-Man (in uscita a settembre), Ghost of Tsushima, Death Stranding e The Last of Us 2, il poker d'assi di PlayStation per la fiera di Los Angeles. Ovviamente non sono esclusi annunci a sorpresa...

La conferenza PlayStation E3 2018 sarà commentata in diretta da Los Angeles martedì 12 giugno alle 03:00 del mattino sul nostro canale Twitch: iscrivendovi al canale Twitch riceverete una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, inoltre la registrazione è indispensabile per poter interagire in diretta con la redazione e la community.



Nei giorni dell'E3 2018 aggiorneremo regolarmente il nostro canale Telegram e la pagina Facebook con foto, video esclusivi, prime impressioni sui giochi provati in fiera, immagini in diretta dallo showfloor e dalla città di Los Angeles, per farvi vivere l'E3 a 360 gradi. Per tutte le novità e gli aggiornamenti in diretta potete anche seguire i profili Facebook dei nostri inviati a Los Angeles Francesco Fossetti, Giuseppe Arace, Tommaso "Todd" Montagnoli, Francesco Serino e Alessandro Bruni.

Su Everyeye.it trovi anche ora e data conferenze E3 2018 e la lista completa dei giochi presenti alla fiera di Los Angeles, tra titoli confermati, rumor e aspettative.