PlayStation E3 2018: focus su quattro esclusive Sony, niente annunci hardware

Sony Interactive Entertainment ha fissato la data e i primi dettagli ufficiali per la PlayStation Conference che verrà ospitata all'E3 2018 di Los Angeles. Focus su quattro esclusive Sony come Death Stranding e The Last of Us Part 2. Nessuno spazio, invece, per gli annunci hardware.

Come potete leggere nel tweet pubblicato dall'account ufficiale di PlayStation, la conferenza E3 2018 di Sony verrà ospitata martedì 12 giugno alle 03:00 italiane. Stando alle parole di Shawn Layden, inoltre, la Press Conference non avrà il format tradizionale delle ultime edizioni, presentandosi principalmente come un "insider look" alle 4 esclusive più importanti in arrivo prossimamente su PlayStation 4: stiamo parlando di Death Stranding, Spider-Man, Ghost of Tsushima e The Last of Us Part 2.

Nel corso dell'evento, tuttavia, non mancheranno altri annunci relativi ai titoli third party e ai prodotti indipendenti, occasione in cui potremo conoscere ulteriori dettagli su tutti i giochi in arrivo sulla console Sony nei prossimi mesi. Infine, come precisato dallo stesso Layden, durante la conferenza non verranno fatti annunci hardware (quindi nessuna novità su PlayStation 5), concentrando quindi tutte le attenzioni sul software.

Finalmente vedremo Death Stranding, The Last of Us Part 2 e Ghost of Tsushima in azione? Magari ne sapremo di più anche sulle relative finestre di lancio? Sicuramente la conferenza Sony sarà un appuntamento molto interessante da seguire per tutti i fan PlayStation.