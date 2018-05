PlayStation E3 2018: un leak svela la possibile scaletta della conferenza Sony

Un leak diffuso su Twitter e riportato da SegmentNext svela la presunta line-up della conferenza E3 di Sony, di cui attendiamo di conoscere data e orario. Stando a quanto riportato, durante lo show la compagnia svelerà nuovi titoli e rivelerà le date di lancio di alcuni giochi molto attesi.

Conferenza PlayStation E3 2018

L'autore del leak fa sapere che la conferenza E3 Sony si aprirà con il gameplay di Ghost of Tsushima e si chiuderà con un video gameplay di The Last of Us 2, nel mezzo troveranno spazio le presentazioni di Shadows Die Twice (Bloodborne 2), Devil May Cry 5 e un nuovo remaster targato Bluepoint Games:

Ghost of Tsushima Gameplay

Shadows Die Twice (Bloodborne 2)

Devil May Cry 5

Shenmue 3 Trailer

Kingdom Hearts 3 trailer e data di uscita

Final Fantasy VII Remake Trailer (Episodio in 2019, demo inclusa in Kingdom Hearts 3)

Black Ops 4 Trailer

Red Dead Redemption 2 trailer e annuncio esclusiva temporale sui DLC

Giochi PlayStation VR

Concrete Genie Trailer (uscita ad agosto 2018)

Medieval Trailer (uscita a ottobre 2018)

Death Stranding Gameplay

Spider-Man Trailer

Dreams trailer

Days Gone Trailer

Nuovo remaster di Bluepoint Games

The Last of Us 2 Gameplay

Al momento niente di quanto riportato è stato confermato, dunque vi invitiamo a prendere quanto riportato come un semplice rumor. Cosa ne pensate di questa possibile line-up PlayStation E3 2018? La fiera di Los Angeles potrebbe essere l'occasione giusta per saperne di più su Death Stranding e The Last of Us 2, nonchè sull'attesissimo remake di Final Fantasy VII, scomparso dai radar ormai da qualche anno.