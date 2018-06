PlayStation E3 2018: Sony punta tutto su Death Stranding, Spider-Man, Ghost of Tsushima e The Last of Us 2

La PlayStation Conference E3 2018 si è conclusa da poche ore, permettendo a Sony di focalizzarsi sulle esclusive di punta in arrivo su PlayStation 4. Il nostro Francesco Fossetti analizza gli annunci, le sorprese e tutte le novità emerse sul palcoscenico del colosso giapponese con un nuovo Video Speciale.

La conferenza PlayStation E3 2018 si è presentata in una forma diversa dal solito: Sony ha puntato tutto su quattro assi (The Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima, Death Stranding, Spider-Man), anche se non sono mancate sorprese, come il trailer di debutto di Resident Evil 2 Remake e l'annuncio di NiOh 2.

Finalmente sono arrivate le prime sequenze giocate di The Last of Us Part 2, Death Stranding e Ghost of Tsushima, togliendo i veli a tre delle esclusive più attese e chiacchierate in arrivo su PlayStation 4 (peccato che non siano emersi ulteriori dettagli sulle finestre di lancio). Nel complesso uno showcase molto interessante per i possessori della console Sony, con molte conferme e alcune rivelazioni degne di nota.

Vi lasciamo al Video Speciale riportato in cima alla notizia.