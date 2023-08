PlayStation Earbuds: debutto imminente per gli auricolari PS5?

Sembra che PlayStation Earbuds, le cuffiette ufficiali PS5 e PC prodotte da Sony, siano molto vicine al loro esordio sul mercato, almeno stando alla recente certificazione da parte della Federal Communications Commission che di solito precede la distribuzione di un prodotto. In aggiunta, sono emersi nuovi dettagli sul prodotto.

Stando a quanto riportato nei documento dell'FCC, le cuffiette sarebbero dotate di un trasmettitore USB così come di una tecnologia di cancellazione attiva del rumore, tutti elementi che dovrebbero dunque rendere PlayStation Earbuds pienamente compatibili con PS5. La console di attuale generazione Sony in teoria incorpora il Bluetooth, tuttavia non supporta l'audio Bluetooth: considerato che gli auricolari ufficiali supporteranno questa tecnologia, la speranza è che con il debutto di PlayStation Earbuds Sony sblocchi l'audio Bluetooth su PS5. Al momento, però, non ci sono dettagli ufficiali da parte del colosso nipponico, pertanto si resta in attesa di maggiori chiarimenti nell'immediato futuro.

Ancora tutto tace, inoltre, in merito ad una data d'uscita definitiva, che comunque non dovrebbe essere troppo lontana: oltre alla valutazione dell'FCC, in precedenza Sony ha già confermato che le PlayStation Earbuds sarebbero arrivate nel corso dell'autunno 2023, probabilmente assieme a PlayStation Project Q per PS5 che, secondo i rumor, potrebbe esordire nel corso del prossimo novembre.