PlayStation: il meglio delle esclusive first party nei wallpaper di Sony

Dopo aver guardato al futuro e promesso delle nuove acquisizioni di software house in vista di PS5, Sony celebra l'estro creativo degli sviluppatori delle esclusive PlayStation con una ricca collezione di sfondi per il desktop.

Dalle colonne del PS Blog, il Senior Specialist e Content Communications di SIE Gillen McAllister ripercorre idealmente la strada tracciata dagli autori dei PlayStation Studios e da coloro che, come il team di Kojima Productions e il loro Death Stranding, hanno contribuito al successo e alla popolarità delle piattaforme Sony.

Oltre alla già citata avventura sci-fi ideata da Hideo Kojima e realizzata con l'ausilio del Decima Engine di Guerrilla Games, nella lunga lista delle esclusive celebrate da questa iniziativa promozionale ritroviamo il recente Ghost of Tsushima di Sucker Punch, il sandbox creativo Dreams di Media Molecule e le atmosfere post-apocalittiche della serie di The Last of Us.

Tra i tanti wallpaper condivisi da Sony, e scaricabili gratuitamente da Flickr scegliendo la risoluzione più consona al proprio schermo, ci sono anche inFamous, Horizon Zero Dawn, LittleBigPlanet, God of War, Gran Turismo, ICO, Shadow of the Colossus, MLB The Show, Days Gone, Concrete Genie e Uncharted. In calce alla notizia trovate il link al portale del PlayStation Blog con tutte le immagini, dategli un'occhiata e fateci sapere quale preferite.