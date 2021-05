PlayStation, altre esclusive su PC? La pagina Steam indica 15 prodotti non ancora svelati

L'espansione di Sony PlayStation verso nuove piattaforme differenti da PS4 e PS5 è cominciata già da un bel po' di tempo ormai, offrendo all'utenza PC un'esclusiva del calibro di Horizon Zero Dawn, alla quale presto andrà ad unirsi pure Days Gone.

Come dichiarato dal boss Jim Ryan lo scorso febbraio, Sony intende proseguire su questa linea, di conseguenza possiamo aspettarci altre esclusive PlayStation in uscita su PC. Non sappiamo quali e quante ne arriveranno, ma la nuovissima pagina curatore di PlayStation Studios potrebbe averci dato un indizio sulla quantità. Come fa notare un utente di ResetEra, la pagina in questione indica ben 41 prodotti di PlayStation Studios, ma ad oggi ne sono disponibili solamente 26, ossia Helldivers e i suoi DLC (per un totale di 16), Predator Hounting Ground e i suoi DLC (per un totale di 6), Horizon Zero Dawn, Days Gone, Guns! Up ed Everybody's Gone to the Rapture.

E gli altri 15? Si tratta probabilmente di prodotti che sono già stati inseriti nel database di Steam, ma che risultano ancora nascosti poiché non sono ancora stati annunciati al pubblico. Tra di essi potrebbero esserci anche DLC o voci di test, pertanto vi consigliamo di abbassare le aspettative e di non pensare automaticamente a 15 nuove esclusive in arrivo. In ogni caso, sembra che Sony abbia in serbo per i giocatori PC un'altra infornata di giochi. The Last of Us? God of War? Bloodborne? Spider-Man? Sony ha senza dubbio l'imbarazzo della scelta, pertanto restiamo in trepidante attesa di conferme ufficiali da parte della compagnia giapponese.

Prima di salutarvi, ci teniamo a precisare che Death Stranding non è stato menzionato tra i giochi di PlayStation Studios poiché su PC è stato pubblicato da 505 Games.